Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Einbruch in Getränkemarkt

HildesheimHildesheim (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. 12.2020, kurz nach Mitternacht, schlug ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe der Eingangstür zu einem Getränkemarkt in Sarstedt, Moorberg, ein und entwendete div. Zigaretten aus dem Kassenbereich. Zuvor hatte er die Scheibe eines vor dem Eingang abgestellten Transporters eingeschlagen und zur Seite geschoben. Der Sachschaden wird auf 8000,- Euro geschätzt, zur Höhe des Diebesgutes können keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und eventuell auch Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

