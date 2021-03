Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gartentor im Imserbühl beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 03:15 und 06:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein Gartentor im "Imserbühl". Das Tor wurde verzogen, weil man wohl versuchte, es aufzuhebeln. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Hinweise wären an die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 zu richten. Gerne auch per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de. pips

