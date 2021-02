Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Weiterhin keine Spur von vermisster Frau

Espelkamp (ots)

Auch am dritten Tag nach dem Verschwinden einer 65-jährigen Frau aus Espelkamp-Frotheim hat die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke keine Spur von der Vermissten.

Am Mittwoch haben Beamte der Wasserschutzpolizei (WSP) von ihrem Boot aus mit einem Sonargerät den Mittellandkanal entlang des Großen Torfmoors abgesucht. Dabei konzentrierte sich die Besatzung von WSP 22 ab dem Morgen vor allem auf den Abschnitt entlang der Moorbadstraße zwischen den Brücken der Frotheimer Straße und "Hinter den Hörsten". Die mehrstündige Suche auf der Wasserstraße brachte letztlich kein Ergebnis.

Bereits in den beiden zurückliegenden Tagen hatte die Polizei mit einem Großaufgebot und vielfältiger Unterstützung das Große Torfmoor erfolglos nach der Frau abgesucht. Ausgangspunkt für die umfangreichen Suchaktionen war der Umstand, dass das Fahrrad der 65-Jährigen am Montag im Laufe des Tages verlassen auf einem Wanderparkplatz an der Moorbadstraße von den Einsatzkräften entdeckt wurde. Wir berichteten bereits.

Da nunmehr alle sinnvoll erscheinenden Suchmaßnahmen ohne Erfolg blieben und zwischenzeitlich auch keine Hinweise aus der Bevölkerung bei den Beamten eingingen, hat sich die Einsatzleitung schweren Herzens entschlossen, die Suchmaßnahmen vorübergehend auszusetzen. Sobald sich in den Vermisstenfall neue Ansatzpunkte ergeben sollten, wird die Suche unverzüglich wieder aufgenommen, so die Polizei.

Daher bitten die Ermittler weiterhin um Hinweise zum Verbleib der 65-Jährigen. Die ist 1,60 Meter groß, hat schulterlanges graues Haar und ist vermutlich mit einem schwarzen Mantel, Jeanshose, einem pinkfarbenen Schal sowie Ohrenschützern bekleidet. Hinweise unter Telefon (0571) 8866-0 oder per Notruf 110.

