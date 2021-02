Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Jugendzentrum ein

Espelkamp (ots)

In der Zeit von Sonntag, 31. Januar, 18 Uhr bis Dienstag, 2. Februar, 8.20 Uhr sind Unbekannte in das Jugendzentrum am Bahnhof eingebrochen.

Dazu warfen die Täter ein etwa 50 cm großes Holzscheit in die Glasscheibe einer Hintertür und stiegen durch das entstandene Loch in das an die Bahngleise grenzende Gebäude ein. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen zwei große Lautsprecher, ein Mischpult sowie einen Werkzeugkasten.

Wer Hinweise zu den Einbrechern geben kann, der meldet sich bitte unter Tel. (0571) 88660 bei der Polizei.

