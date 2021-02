Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Erneuter Einbruch in den Königshof

Bad Oeynhausen (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Wochen ist es zu einem Einbruch in das ehemalige "Hotel Königshof" am Kurpark gekommen.

Am späten Montagabend wurden die Beamten über den Einbruch in das ehemalige Hotel informiert und suchten die Örtlichkeit auf. Dort stellten sie eine offenstehende Eingangstür fest. Als die sich noch in dem mehrstöckigen Gebäude befindlichen Täter die Einsatzkräfte bemerkten, verließen sie fluchtartig den Königshof.

Kurz darauf trafen die Gesetzeshüter auf eine 18-jährige Tatverdächtige aus Herford, die angab, mit weiteren Personen in dem Gebäude gewesen zu sein. Dort habe sie in einem Koffer unter anderem Modeschmuck gefunden und diesen an sich genommen. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Die Herforderin wurde nach Feststellung ihrer Personalien entlassen. Sie muss mit einer Anzeige rechnen.

Erst Anfang Januar war der Polizei ein Einbruch in das seit einiger Zeit nicht mehr betriebene Hotel gemeldet worden. Hier hatte man seinerzeit zwei Gastronomiekühlschränke gestohlen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell