Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Cabrio-Aufbruch und Sachbeschädigung von Autos

Lübbecke (ots)

Zu einem Aufbruch eines Cabrios in einem Parkhaus sowie Sachbeschädigungen an zwei PKWs ist es in den vergangenen Tagen in Lübbecke gekommen. Dabei konnte im letzteren Fall ein Tatverdächtiger (18) offenbar auf frischer Tat ertappt werden.

In der Zeit von Montag, 25. Januar, 12 Uhr bis Samstag, 30. Januar, 12.10 Uhr brachen Unbekannte ein lilafarbenes Cabrio Modell "PT Cruiser" der Firma Daimler-Chrysler auf, welches sich im Parkhaus an der Gerbergasse auf der unteren Ebene befunden hatte. Dazu schlitzten die Täter das Dach des neben einer Rampe stehenden Wagens großflächig auf und verschafften sich so Zutritt zum Fahrzeuginneren, welches vollständig durchwühlt wurde. Als Diebesgut entwendete man nach ersten Ermittlungsergebnissen eine hochwertige Designer-Sonnenbrille. Hinweise zu den Tätern bitte an Telefon (0571) 88660.

Bereits am vergangenen Donnerstag um kurz vor 23 Uhr hörten Zeugen von einem Grundstück aus zunächst zwei Stimmen und anschließend laute Geräusche auf dem Pfarrlandweg. Kurz danach, so die Angaben, klingelten die Unbekannten an der Haustür der Zeugen Sturm. Daraufhin rief man die Polizei. Eintreffende Beamte trafen schließlich auf einen Heranwachsenden (18) aus Lübbecke sowie eine Jugendliche (15). Vor Ort stellte man Beschädigungen an den Außenspiegeln zweier Fahrzeuge fest. Als der 18-Jährige umgehend die Flucht zu ergreifen versuchte, konnte er gestellt werden. Dabei zeigte er sich aggressiv gegenüber den Beamten. Aus diesem Grund fesselte man den offensichtlich alkoholisierten Tatverdächtigen und brachte ihn ins Polizeigewahrsam nach Minden. Die junge Frau gab an, mit den Sachbeschädigungen nichts zu tun zu haben. Sie wurde in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben.

