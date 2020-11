Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw im Kreisverkehr nicht wahrgenommen

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Dienstagnachmittag (17.35 Uhr) befuhr eine 58-Jährige aus Bad Münstereifel mit ihrem Pkw die Münstereifeler Straße stadtauswärts. Nach eigenen Angaben wollte sie in den Kreisverkehr an der Thomas-Esser-Straße einfahren. Dabei übersah sie den Pkw einer 45-Jährigen aus Euskirchen. Sie nutze bereits den Kreisverkehr von der Thomas-Esser-Straße kommend. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

