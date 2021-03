Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in die Nardini-Schule

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, warfen oder schlugen unbekannte Täter ein Fenster zu einem Umkleideraum der Nardinischule in der Klosterstraße 1-3 ein. Vermutlich griff ein Täter durch das Loch und versuchte das Fenster über den innenliegenden Griff zu öffnen, was allerdings nicht gelang. Aus unbekannten Gründen ließen der oder die Täter nun von ihrem Vorhaben ab. Das Innere wurde offensichtlich nicht betreten. Der Sachschaden am Fenster beträgt schätzungsweise 500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

