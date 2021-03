Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahlserie in der Nacht von Montag auf Dienstag

Vinningen und Kröppen (ots)

Am Dienstag ereigneten sich in Kröppen und Vinningen mehrere Diebstähle von und aus Autos sowie zwei Einbrüche in Gartenhäuser. Da die Taten alle in Zusammenhang stehen dürften, konnten die Tatzeiten auf den Zeitraum zwischen 00:30 und 07:00 Uhr eingegrenzt werden. In Kröppen wurde ein weißer BMW 325d von einem Betriebsgelände in der Hauptstraße komplett entwendet. Die Schadenhöhe liegt bei circa 8000 Euro.

In Vinningen wurden allein in der Pirmasenser Straße drei Pkw angegangen. Hier waren alle Pkw wohl unverschlossen. Aus einem Opel Zafira, der in einer Hofeinfahrt stand, wurde aus dem Fußraum der Beifahrerseite ein schwarzer Koffer mit einem Akkuschrauber der Marke "DeWalt" entwendet. Aus einem Fiat Punto, der ebenfalls in einer Hofeinfahrt geparkt war, wurde das Münzgeld (circa 15 Euro) aus der Mittelkonsole entwendet und das Handschuhfach durchwühlt. Die Beifahrertür stand am Morgen noch offen. Aus einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa wurde ebenfalls das Münzgeld (circa 3 Euro) aus der Mittekonsole entwendet.

Bei einem in einer Hofeinfahrt in der Kirchgartenstraße geparkten Opel Astra wurde das hintere Seitenfenster aufgehebelt. Hier wurde lediglich eine leere Damenhandtasche aus dem hinteren Fußraum entwendet.

Ebenfalls in der Kirchgartenstraße wurde ein Gartenhaus aus Blech aufgebrochen. Hier entwendeten die Täter ein "Cannondale"-Mountain-Bike und ein Pedelec der Marke "Haibike" im Gesamtwert von circa 6000 Euro.

Außerdem hebelten die Täter die Eingangstür eines ehemaligen Ferienhauses in der "Alten Gasse" auf, das jetzt als Abstellschuppen genutzt wird. Hier wurden zwei Mountainbikes entwendet, ein rotes "Specialized" und ein rotes "Rotwild" im Gesamtwert von 5000 Euro.

Da die Täter über einen längeren Zeitraum in den beiden Ortslagen unterwegs gewesen sein müssen und über ausreichende Transportkapazität verfügen mussten, hofft die Polizei auf Zeugen. Die Täter dürften zeitweilig eine schwarze Sporttasche mitgeführt haben, die an einem Tatort zurückgelassen wurde. Außerdem wurde an einem Tatort ein Fahrrad hinterlassen, das zuvor in der Nähe entwendet worden war. Das könnte darauf hindeuten, dass sich die Täter gestört fühlten.

Möglicherweise sind die Täter auch von Überwachungskameras abgelichtet worden.

Hinweise wären an die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 zu richten. Gerne auch per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell