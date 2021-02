Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Immendingen (Lkr. Tuttlingen) B 311: Auto fährt auf Böschung und überschlägt sich (10.2.2021)

Immendingen (ots)

Drei verletzte Pkw-Insassen und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der B 311 zwischen Immendingen und Möhringen. Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin war mit zwei weiteren Pkw-Insassen, darunter ein Kleinkind, von Immendingen kommend in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Pkw aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, schanzte nach links auf eine Böschung, überschlug sich und blieb auf der Gegenfahrspur in Richtung Möhringen auf dem Dach liegen. Die 39-Jährige und ihr 35-jähriger Beifahrer konnten sich und das Kind selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten leichte Verletzungen, das Kleinkind wurde aufgrund von Verletzungen im Kopfbereich vorsichtshalber stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die B 311 war während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Die eingesetzten Polizeibeamten hatten jedoch nicht nur mit den Maßnahmen aufgrund des Unfalls zu tun, sondern auch noch mit zahlreichen uneinsichtigen Verkehrsteilnehmern, die trotz der gut sichtbaren polizeilichen Absperrungseinrichtungen an der Unfallstelle vorbeifahren wollten und mit den Polizeibeamten diskutierten. Die Polizei weist darauf hin, dass Absperrungen nicht umsonst eingerichtet werden, sondern der Sicherheit an der Unfallstelle dienen und zu beachten sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell