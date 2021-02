Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Gegen Brückengeländer geprallt

VS-Villingen (ots)

Ein totalbeschädigter Pkw ist die Folge eines Unfalls, der sich am gestrigen Mittwoch gegen 22 Uhr ereignet hat. Ein 29-Jähriger war mit seinem BMW in der Lantwattenstraße in Fahrtrichtung Bertholdstraße unterwegs. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam er mit seinem Fahrzeug ins Schlingern und prallte in der Folge gegen ein Brückengeländer am linken Fahrbahnrand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der BMW verkantete an dem Geländer und wurde totalbeschädigt. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro.

