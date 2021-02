Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fahrer rammt Mercedes und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen 10.2.21, 19.45 Uhr

Rottweil (ots)

In der Ruckgaberstraße ist am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen einen Mercedes gestoßen, der hinter ihm stand. Nach dem Rempler fuhr er einfach weiter. Der 49-jährige Mercedes-Fahrer und eine Zeugin haben den Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden ist, gesehen und der Polizei gemeldet. Diese sucht nun den Fahrer des dunklen Audi oder VW Passat mit Rottweiler Nummer, der den Unfall verursacht hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 0741 477-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell