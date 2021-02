Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Audi prallt gegen Wohnmobil 10.2.21, 21 Uhr

Sulz (ots)

Unter Alkoholeinfluss ist am Mittwochabend in der Oberndorfer Straße ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer von der Straße abgekommen. Das Auto prallte zunächst gegen einen Verteilerkasten am rechten Straßenrand und geriet danach quer über die Straße ins Schleudern. Auf der anderen Straßenseite krachte der Audi mit voller Wucht gegen ein abgestelltes Wohnmobil und schob dieses noch gegen eine Hausfassade. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholeinfluss und veranlassten eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Der 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

