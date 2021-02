Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Lkrs Rottweil) Seat-Fahrer muss Fußgänger ausweichen 10.02.21, 16 Uhr

Oberndorf (ots)

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Seat musste am Mittwochnachmittag in der Ringstraße zwei Fußgängern ausweichen, die die Straße plötzlich überquerten. Dabei kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen ein Verkehrsschild. Die zwei Fußgänger, bei denen es sich um zwei nicht näher beschreibbaren Männer handeln soll, gingen weiter. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 4000 Euro aus.

