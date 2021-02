Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Auf winterglatter Straße in Linienbus gerutscht - 20.000 Euro Schaden (10.02.2021)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden an einem Linienbus und einem Audi Q5 sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Wallfahrtstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 07.30 Uhr mit einem Audi talwärts auf der zu dieser Zeit mit Schnee bedeckten Wallfahrtstraße unterwegs. Infolge einer an die Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit brach das Heck des Audis im Bereich einer Kurve nach links aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Audi mit einem Linienbus zusammen, der gerade auf der Wallfahrtstraße bergauf fuhr. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Bis zum Eintreffen der Abschleppdienste war die Wallfahrtstraße (Bundesstraße 500) im Bereich der Unfallstelle nur einseitig befahrbar.

