POL-KN: (Stockach) Auf der Suche nach Essen in Lokal eingedrungen (09.02.2021)

Stockach (ots)

Über einen Anwohner der Schillerstraße wurde der Polizei am Dienstagabend kurz vor 21.00 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte gemeldet. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten einen 40-jährigen Mann fest, der nach eigenen Angaben nach Essen gesucht und deshalb zunächst gegen die Scheibe geklopft und anschließend durch die noch geöffnete Türe den Laden betreten hatte. Die am Putzen befindliche Ladenbesitzerin bekam aufgrund des aggressiv auftretenden Mannes Angst, flüchtete über den Hinterausgang und rief um Hilfe. Der alkoholisierte 40-Jährige, der zwischenzeitlich drei Flaschen Bier an sich genommen hatte, wurde nach der Personalienfeststellung und Durchsuchung entlassen.

