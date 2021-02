Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fehlalarm eines Brandmelders führt zu Feuerwehreinsatz an der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Aus derzeit noch unbekannter Ursache hat am Dienstag, gegen 16 Uhr, ein unter dem Dach der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in der Haldenstraße installierter Brandmelder ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Schnell stellten die mit drei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften unter der Leitung von Martin Kiefer anrückende Feuerwehr Donaueschingen fest, dass ein Fehlalarm vorlag und es nicht zu einem Brand gekommen war. Nach der Überprüfung des Gebäudes wurde die Brandmeldeanlage wieder scharf gestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell