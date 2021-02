Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 4000 Euro Schaden nach Unfall an der Kreuzung Mühlweg und Fohrenbühlstraße (09.02.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Sachschaden an einem Mercedes Sprinter und an einem Volvo in Höhe von rund 4000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, an der Kreuzung Mühlweg und Föhrenbühlstraße ereignet hat. Eine 57-jähriger Sprinter-Fahrerin achtete beim Überqueren der Kreuzung nicht auf einen von rechts nahenden und vorfahrtsberechtigten Volvo eines 85-jährigen Autofahrers. Bei der folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

