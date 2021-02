Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Pedelec-Fahrer ohne Helm stürzt und verletzt sich 9.2.21, 10 Uhr

Rottweil (ots)

Noch glimpflich ging ein Sturz eines 78-jährigen Radfahrers in der Oberndorfer Straße aus. Auf der Fahrt in Richtung Stadtmitte stürzte er mit seinem E-Bike aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit. Er zog sich glücklicherweise nur oberflächliche Verletzungen am Kopf zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verunglückten. Die Polizei empfiehlt, beim Radfahren grundsätzlich einen Fahrradhelm zu tragen.

