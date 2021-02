Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Renault rutscht in Hyundai 10.2.21, 5 Uhr

Rottweil (ots)

Einsetzender Schneefall hat am frühen Mittwoch zu glatten Straßen geführt. Dies war auch der Grund für einen Unfall auf der Ausleitung an der B14 am Gewerbegebiet "Saline". Ein 43-Jähriger Renault-Fahrer, der von Neufra kam, rutschte mit seinem Auto in einen Hyundai eines 49-Jährigen, der auf der B27 in Richtung Innenstadt fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzte gab es keine.

