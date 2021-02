Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Kreis Rottweil) Umweltsünder ertappt (09.02.2021)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine vorsätzliche Umweltverschmutzung begangen hat ein Mann am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Raiffeisenstraße. Ein 24-Jähriger betankte einen Kleintransporter und merkte nach dem Tankvorgang, dass er irrtümlich Superbenzin anstatt Diesel eingefüllt hatte. Er montierte die Tankleitung ab und ließ das Superbenzin in einen Eimer ab, der aber nicht den ganzen Tankinhalt aufnehmen konnte. Der Mann entleerte den Eimer dann einfach auf einer Grünflache und ließ weiter Benzin ab. Wieviel Liter er so illegal und umweltschädigend entsorgte, muss die Polizei noch ermitteln. Sie zeigte ihn wegen eines Umweltvergehens an und er muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Auch für die Kosten der Beseitigung der Umweltverschmutzung muss er aufkommen.

