POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto in der Bergstraße angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (09.02.2021)

Rund 1000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter möglicherweise beim Ein- oder Ausparken am Dienstag, in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 13.00 Uhr, an einem Mitsubishi des Typs Eclipse Cross angerichtet, der in der Bergstraße nahe der Kreuzung Freiburgstraße abgestellt war. Der Unbekannte fuhr gegen die linke Front des geparkten Mitsubishis und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

