Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seedorf

Landkreis Rottweil) Korrektur zu der gerade eben veröffentlichten Pressemeldung - Arbeitsunfall mit schwer verletztem Arbeiter (09.02.2021)

Dunningen / Seedorf (ots)

Der Arbeitsunfall hat sich am heutigen Dienstagmorgen, und nicht wie zuvor geschrieben, am Montagmorgen, ereignet.

Ursprünglicher Text:

Möglicherweise ein Bedienfehler war die Ursache für einen Arbeitsunfall, der sich am heutigen Montagmorgen gegen 09.15 Uhr in einem Betrieb in der Tiergartenstraße ereignet hat. Ein 55-jähriger Arbeiter steuerte mit der Fernbedienung einen Laufkran, um ein Betonwandfertigteil in ein Lager zu transportieren. Aus noch unbekanntem Grund senkte sich der Lasthaken, sodass das Betonfertigteil auf den Boden aufsetzte und anschließend auf ihn kippte. Der 55-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Wie es zu diesem Unglück kam ist noch unklar. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

