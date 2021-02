Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B 28 - Bundesstraße und Tunnel nach schwerem Unfall gesperrt -Nachtragsmeldung-

Oberkirch, B 28 (ots)

Nach dem folgenschweren Unfall am Mittwochnachmittag an der Einmündung zur Raiffeisenstraße konnte die Sperrung der B 28 sowie des Westtunnels kurz vor 17 Uhr wieder aufgehoben und für den Verkehr freigegeben werden. Die 25 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacherin sowie ihr vier Jahre jüngerer Mitfahrer trugen durch die Kollision schwere Verletzungen davon und mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 57-jährige Lenker des Toyota sowie dessen 54 Jahre alte Mitfahrerin dürften nach aktuellen Erkenntnissen mit leichteren Blessuren davongekommen sein, mussten aber ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Neben vier Rettungsdienstfahrzeugen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr Oberkirch mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg bilanzieren einen Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro.

Ursprungsmeldung vom 03.02.2021, 14:52 Uhr

Oberkirch, B 28 - Bundesstraße und Tunnel nach schwerem Unfall gesperrt

Derzeit ist sowohl die B 28 als auch der Westtunnel nach einem Unfall an der Einmündung zur Raiffeisenstraße gesperrt. Eine örtliche Umfahrung durch Oberkirch ist eingerichtet. Nach bisherigen Feststellungen wurden bei der Kollision vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine Golf-Fahrerin gegen 13:45 Uhr von der Raiffeisenstraße in die B 28 abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Lauterbach herannahenden Toyota-Lenkers. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

