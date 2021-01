Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Sturm fegte viele Bäume auf die Straßen

Kreis Steinfurt (ots)

Die Kreispolizei Steinfurt ist am Donnerstag (21.01.) in der Zeit von 00.00 bis 09.45 Uhr zu mehr als 20 Einsätzen wegen des Sturms gerufen worden. In den meisten Fällen lagen dicke Äste oder Bäume auf den Straßen. In Rheine und Ibbenbüren wurden auch zwei Mülltonnen auf die Straße geweht. Einen besonderen Einsatz gab es in Lotte. Gegen 07.15 Uhr wurden Beamte zum Teichweg gerufen. Hier lagen große Holzteile auf der Fahrbahn. Die stammten von einer Holzhütte, die ursprünglich auf dem Gelände eines nahegelegenen Baumarktes stand. Der Wind riss sie von dort auf die Straße. Ein Mitarbeiter des Baumarktes, der sofort verständigt wurde, sicherte die restlichen Holzhütten auf dem Gelände.

