Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Einbruch am Rathausplatz, Laptops gestohlen

Lotte-Wersen (ots)

Einbrecher haben am Rathausplatz in Wersen eine Fensterscheibe eingeschlagen und sind so in die Büroräume einer Versicherung gelangt. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag (19.01.21) und Mittwoch (20.01.21) in der Zeit zwischen 18.00 Uhr am Abend und 08.50 Uhr am nächsten Tag. In den Büros wurden zahlreiche Schränke durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge zwei Laptops. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell