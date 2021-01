Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfall, Rollerfahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bonifatiusstraße im Schotthock ist am Dienstag (19.01.21) gegen 15.10 Uhr ein 43-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der Rollerfahrer aus Rheine war auf der Bonifatiusstraße vom Kreisverkehr Staufenstraße kommend in Richtung Ludgeristraße unterwegs. Ein 40-jähriger Rheinenser, der mit seinem Auto ersten Erkenntnissen zufolge vor dem Rollerfahrer fuhr, wollte nach links in die Schwabengasse abbiegen. Als dieser den Abbiegevorgang einleitete, kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Wie genau der Zusammenstoß passierte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 43-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 500 Euro. Die Polizei fertigte außerdem eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 43-jährige Rollerfahrer hatte keinen gültigen Führerschein für sein Fahrzeug.

