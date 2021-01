Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (30.12.2020), 00.00 Uhr, bis Samstag (16.01.2021), 10.40 Uhr, ist auf der Straße Merschweg 34 ein am rechten Fahrbahnrand parkender schwarzer Renault Kadjar beschädigt worden. Den vorgefundenen Spuren nach ist ein anderes Fahrzeug gegen die hintere linke Seite und gegen das hintere linke Rücklicht geraten. Die Schadenshöhe am Renault beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Bei der Unfallaufnahmen fanden die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort ein Glasstück des beschädigten Rücklichts. Insofern dürfte die Unfallzeit noch nicht lange zurückliegen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05451/591-4315 an die Polizei in Ibbenbüren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell