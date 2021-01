Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 21-jährige Autofahrerin bei Unfall auf der K 206 verletzt ++ Falsche Kennzeichen am Auto ++ Unfallflucht im Friedhofsweg - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

21-jährige Autofahrerin bei Unfall auf der K 206 verletzt

Kirchwalsede. Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Montagvormittag auf der Kreisstraße 206 zwischen Kirchwalsede und der B 440 verunglückt. Die junge Frau war gegen 11.15 Uhr in Richtung Bundesstraße unterwegs, als sie etwa in Höhe der Einmündung zum Bullensee vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Kleinwagen überfuhr einem Leitpfahl, kollidierte mit vier Bäumen und blieb in einem kleinen Waldstück stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die leichtverletzte Frau aus dem Unfallfahrzeug. Sie kam später im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Falsche Kennzeichen am Auto

Sittensen. Um mit einem abgemeldeten Auto fahren zu können, hat ein 48-jähriger Mann am Montagabend einfach die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs daran angebracht. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen kamen ihm gegen 22.30 Uhr auf dem REWE-Parkplatz an der Stader Straße auf die Schliche. Die Beamten stoppten die Fahrt, kassierten die falschen Kennzeichen ein und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den 48-Jährigen ein.

Ohne Führerschein und unter Drogenverdacht

Bremervörde. Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen in der Stader Straße ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Da sich der Mann am Kontrollort gegenüber den Beamten sehr auffällig verhielt, besteht der Verdacht, dass er zudem unter Drogeneinfluss unterwegs war. Um das zu überprüfen, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Bremervörde. Zum wiederholten Mal ist ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade ohne Fahrerlaubnis von der Polizei erwischt worden. Diesmal kontrollierte ihn die Bremervörder Polizei am Montag gegen 18.30 Uhr am Landwehrdamm. Um zu verhindern, dass er sich später noch einmal ans Steuer seines Autos setzten konnte, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Unfallflucht im Friedhofsweg - Polizei bittet um Hinweise

Reeßum. Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen im Friedhofsweg für erheblichen Schaden gesorgt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr dürfte er mit seinem Lastwagen nach rechts in den Friedhofsweg eingebogen und dabei gegen eine Straßenlaterne, ein Verkehrsschild und eine Bank gefahren sein. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Schaden. Den schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0.

