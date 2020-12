POL-ROW: ++ Hoher Schaden bei Unfall mit landwirtschaftlichem Gespann ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Hoher Schaden bei Unfall mit landwirtschaftlichem Gespann

Selsingen. Bei einer Kollision eines landwirtschaftlichen Gespanns mit einem Audi ist am Dienstagmittag auf der K 118 erheblicher Sachschaden entstanden. Ein 28-jähriger Fahrer eines Traktors hatte gegen 13 Uhr in Höhe der Deponiestraße mit zwei Anhängern nach links abbiegen wollen und dabei vermutlich nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr geachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit dem bereits überholenden Audi A3 eines 42-jährigen Mannes aus dem Nordkreis. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Blinker am Gespann nicht funktionierten. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf über zwanzigtausend Euro. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt.

