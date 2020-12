Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ruhige Feiertage - Wenig Corona-Verstöße ++ Nach Drogenfahrt auf der Hansalinie - Einmal quer durch das Gesetzbuch ++ Ortsschild gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Ruhige Feiertage - Wenig Corona-Verstöße

LK Rotenburg. Auch über die Weihnachtsfeiertage hat die Polizei im Landkreis Rotenburg die Einhaltung der Corona-Bestimmungen überwacht. Dabei kam es nur zu wenigen Verstößen. In der Nacht zum Sonntag trafen sich in Bremervörde mehrere junge Leute im Alter von 14 bis 22 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten auf dem Gelände einer Autowaschanlage am Gewerbering. Sie hatten ihre Fahrzeuge sehr dicht nebeneinander geparkt. Die Polizei löste das Treffen auf und erteilte allen einen Platzverweis. Am Sonntagvormittag erhielt die Rotenburger Polizei einen Hinweis auf eine unerlaubte Ansammlung von Menschen auf dem Gelände des Beeke Zentrums in Scheeßel. Dort seien auffallend viele Fahrzeuge vor der Kirche der Freien Christengemeinde abgestellt. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei überprüfte die Mitteilung. In der Kirche fand ein Gottesdienst statt. Alle Anwesenden hielten die Abstandsregeln ein und trugen die erforderlichen Mund-Nase-Bedeckungen. Die Beamten störten den Gottesdienst nicht. In der Nacht zum Montag wollte eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei in der Trinidadstraße im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch die Insassen eines VW Golf überprüfen. Der Fahrer versuchte erfolglos sich der Kontrolle durch eine Flucht zu entziehen. Vermutlich war ihm und seinen Mitfahrern im Alter von 18 und 19 Jahren - alle aus unterschiedlichen Haushalten - bewusst, dass sie die Corona-Auflagen missachtet hatten. Die Polizei leitete gegen die jungen Männer Verfahren ein.

Ansonsten kam es zwischen Heiligabend bis zum Sonntag zu auffallend wenig Polizeieinsätzen im Landkreis.

Nach Drogenfahrt auf der Hansalinie - Einmal quer durch das Gesetzbuch

Sittensen/A1. Am Sonntagabend ist ein 31-jähriger Autofahrer aus Bremen unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Auf dem Gelände des Shell-Autohofs stellte sich zunächst heraus, dass der VW Touran, mit dem der Mann gegen 21 Uhr auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen fuhr, weder zugelassen, versichert noch versteuert war. An dem Wagen befanden sich zudem die entsiegelten Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs. Einen Führerschein konnte der 31-Jährige auch nicht vorzeigen, denn er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Ende stellte sich während der Kontrolle heraus, dass der Mann zuvor Rauschgift konsumiert hatte. Ein Drogentest zeigte einen Ausschlag für Kokain und THC, dem Rauschmittel von Marihuana, an. Wegen all dieser Verstöße wird sich der Bremer jetzt verantworten müssen.

Polizei und Feuerwehr im Eschenweg - 59-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden

Zeven. Am Sonntagmittag ist die Zevener Polizei von einer besorgten Nachbarin zu einem Mehrparteienhaus am Eschenweg gerufen worden. Die Frau habe ihren Nachbarn seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen und mache sich ernsthafte Gedanken um seinen Gesundheitszustand. Ein voller Briefkasten bestätigte ihre Bedenken. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Zevener Feuerwehr öffnete die Polizei die Wohnungstür. In der Wohnung fanden die Beamten den Leichnam des 59-Jährigen. Dem ersten Anschein nach spricht nichts für ein Fremdverschulden. Die Polizei leitete eine Todesursachenermittlung ein.

Ortsschild gestohlen

Bremervörde. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte im Oheweg ein Verkehrszeichen gestohlen. Sie bauten das Ortseingangsschild heraus und verbogen dabei auch die Halterung. Die Polizei geht von einem Schaden von einigen hundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Mountainbike aus Garage gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Tiste. Nach dem Diebstahl eines Fahrrades aus der Garage eines Wohnhauses an der Hauptstraße suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen. Am Dienstag, den 22. Dezember, zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr kam das schwarze 26er Mountainbike des Herstellers Trento von Typ Y-Banana abhanden. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

