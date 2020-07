Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verurteilter Dieb durch Bundespolizei gefasst

Basel (ots)

Ein 38-jähriger Mann der wegen Diebstahls verurteilt wurde konnte nach fünf Jahren gefasst und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

Der rumänische Staatsangehörige wurde 2015 von einem Gericht wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Am Dienstagmittag wurde der Gesuchte, von Mitarbeitern der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), im Badischen Bahnhof Basel, kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Mitarbeiter fest, dass gegen den Mann, in Deutschland ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

