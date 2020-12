Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerer Unfall mit Alkoholbeeinflussung +++ Einbruch in Baucontainer+++ Fahrraddiebstahl aus Garage

Rotenburg (ots)

++++Rotenburg Schwerer Unfall mit Alkoholbeeinflussung Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag kurz vor Mitternacht in der Bergstraße in Rotenburg. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die Bergstraße in Richtung des Birkenweges und missachtete an der Kreuzung Bergstraße/ Soltauer Straße/ Am Sande die Vorfahrt eines von links kommenden Audi. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi gegen die Hauswand einer dort ansässigen Massagepraxis mit Schaufenster geschleudert. Die zwei Insassen des Audi, der 62jährige Fahrer und seine 59jährige Ehefrau, beide aus Brockel, wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen dem Rotenburger Krankenhaus zugeführt, wo sie nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. An der Fassade des Gebäudes entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die hinzugezogene Feuerwehr musste außerdem ausgelaufene Betriebsstoffe der verunfallten Fahrzeuge aufnehmen. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von über 20000 Euro aus. Einsturzgefährdet war das Gebäude nach dem Zusammenstoß nicht. Bei der Überprüfung des 39jährigen Unfallverursachers stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Rotenburger musste den Ordnungshütern auf die Wache folgen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde der rumänische Führerschein des russischen Staatsbürgers beschlagnahmt. Aufgrund der sprachlichen Barriere fungierte eine hinzugezogene Person als Dolmetscher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Er muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe und einer Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

++++Rotenburg Einbruch in Baucontainer Die Beamten der Rotenburger Polizei wurden am Morgen des Heilig Abend in das neue Baugebiet Nahe der Brockeler Straße in Rotenburg gerufen. Dort hatten unbekannte Täter einen Baucontainer des dort tätigen Bauunternehmens aufgehebelt und daraus diverse hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und geht von einer Tatbegehung in der Nacht vom 23. auf den 24.12. aus. Zeugen, die verdächtige Feststellung zur betreffenden Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 bei der Polizei in Rotenburg zu melden.

++++Tiste Fahrraddiebstahl aus Garage Unbekannte Täter entwendeten am 22.12.20 in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr aus einer unverschlossenen Garage in der Hauptstraße in Tiste ein Kinderfahrrad. Die Polizei bittet nun Zeugen der Tat oder Personen, welche das entwendete Fahrrad nach der Tat gesehen haben, sich bei der Polizei in Sittensen unter der Telefonnummer 04282-59414540 zu melden.

