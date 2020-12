Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bei der Unfallflucht beobachtet ++ Durch den Kofferraum eingestiegen ++ Pfandbon-Diebstahl wurde beobachtet ++ Unter Medikamenteneinfluss auf der Autobahn ++

RotenburgRotenburg (ots)

Bei der Unfallflucht beobachtet

Rotenburg. Eine 65-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Harburger Straße von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet worden. Demnach habe die Fahrerin gegen 14 Uhr beim Ausparken einen Renault Clio gestreift und erheblich beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere tausend Euro. Dann sei die Frau davongefahren. Die Zeugin habe die Verursacherin erkannt und über ihre Beobachtung informiert. Die 65-Jährige kehrte daraufhin zur Unfallstelle zurück. Die Polizei leitete gegen sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Durch den Kofferraum eingestiegen

Bremervörde. Durch den unverschlossenen Kofferraum eines Peugeot sind unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen auf dem Parkplatz der PTA-Schule an der Bahnhofstraße in das Fahrzeug eingedrungen. Worauf sie es abgesehen hatten, ist unklar. Mit einer Stirnlampe und dem Fahrzeugschein des Kleinwagens machten sie sich aus dem Staub.

Pfandbon-Diebstahl wurde beobachtet

Bremervörde. Im Schutz einer fünfköpfige Personengruppe ist am Montagnachmittag in einem Edeka-Markt an der Neuen Straße eine Pfandbon-Spendenbox aufgebrochen worden. Die Täter sind dabei beobachtet worden. Anschließend versuchten sie die gestohlenen Bons an der Kasse in klingenden Münze umzutauschen. Der Diebstahl flog auf und die Polizei leitete gegen einen Mann und eine Frau ein Strafverfahren ein.

Einbruch an der Hauptstraße

Bothel. Unbekannte Täter sind in den zurückliegenden Tagen in ein Wohnhaus an der Hauptstraße eingebrochen. Auf der Rückseite kletterten sie auf einen Wintergarten und hebelten ein Fenster im Obergeschoss auf. Die Unbekannten durchstöberten die gesamte Wohnung. Ob sie dabei Beute gemacht haben, steht noch nicht fest.

Unter Medikamenteneinfluss auf der Autobahn

Gyhum/A1. Wegen seiner unsicheren Fahrweise ist eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Montagmorgen auf der Hansalinie A1 auf den Fahrer eines VW Polo aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle erklärte der 56-jährige Mann, dass er zuvor starke Medikamente eingenommen habe. Weil die Beamten bei ihm darüber hinaus körperliche Mängel erkannten, brachten sie ihn in das Rotenburger Diakonieklinikum und veranlassten eine Blutprobe.

