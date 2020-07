Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Haftrichter schickt Ladendiebe in Untersuchungshaft

Neuss (ots)

Am Freitagnachmittag (03.07.) nahm die Polizei drei mutmaßliche Diebe fest. Der Ladendetektiv eines Baumarktes an der Kölner Straße hatte, gegen 15:15 Uhr, das tatverdächtige Trio beim Diebstahl von diversen Werkzeugen erwischt. Diese hatten zwei der Männer unter ihre Kleidung gesteckt, während der Dritte augenscheinlich Schmiere stand.

Polizeibeamte nahmen die wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannten 39 und 40 Jahre alten Männer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Bei einer vorausgegangenen Rangelei mit einem der Tatverdächtigen verletzte sich der Ladendetektiv leicht. Im Auto der Festgenommenen stellten die Polizisten weiteres Diebesgut sicher, welches nachweislich ebenfalls aus dem Baumarkt stammte.

Das Trio wurde am Samstag (04.07.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Haftrichter in Neuss vorgeführt. Der schickte die drei in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

