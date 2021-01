Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus, unbekannte Täter flüchten

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (19.01.21) in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr an der Friedastraße auf dem Dickenberg in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben zahlreiche Zimmer sowie den Keller durchsucht. Offenbar gelangten sie über ein Fenster an der Terrasse ins Gebäude. Zuvor hatten sie vergeblich versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als der Hauseigentümer das Haus betrat, flüchteten die Eindringlinge durch die Kellertür und verschwanden in unbekannte Richtung. Sehen konnte der Eigentümer die Täter nicht, er hörte lediglich den Knall einer zufallenden Tür. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

