POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Mehrfamilienhaus in Moitzfeld

Bei einem Einbruch in Moitzfeld haben die Täter unter anderem einen Tresor und Parfüm gestohlen.

Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Löhe liegt im Obergeschoss. Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag (03.08.) 00:00 Uhr auf Dienstag (11.08.) 01:00 Uhr Zutritt verschafft. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen Tresor mit Sonnenbrillen und dem Ersatzschlüssel für einen Lamborghini. Aus dem Badezimmer wurden 10 Flaschen Parfüms gestohlen. Der Wert der Beute insgesamt beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

