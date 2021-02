Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Neuried, Altenheim (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 5330 zu etwa 1.500 Euro Sachschaden geführt. Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer von Müllen kommend in Richtung Schutterwald. Er setzte ordnungsgemäß den Blinker nach links um eine langsam vor ihm fahrende Toyota-Lenkerin zu überholen. Als sich beide Fahrzeuge fast auf gleicher Höhe befanden, soll die Frau ihr Auto unvermittelt nach links gelenkt haben weshalb es zu einem Streifschaden am rechten Kotflügel des VW kam. Die Unbekannte fuhr mit ihrem grauen Toyota mit Offenburger Kennzeichen scheinbar weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07807 95799-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell