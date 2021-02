Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, BAB 5 - Erst abgedrängt, dann abgehauen

Mahlberg (ots)

Am Montag, gegen 10.20 Uhr, befand sich ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Volvo auf der A5 in südlicher Richtung. Kurz bevor er die Autobahn an der Ausfahrt Ettenheim verlassen wollte, scherte vor ihm plötzlich ein weißer Sattelzug ein. Der Fahrer des Sattelzuges hatte den 51-jährigen Autofahrer wohl mutmaßlich übersehen und wollte ebenfalls die A5 verlassen. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte der Volvo Fahrer nach rechts und versuchte noch auszuweichen. Hierbei touchierte er jedoch die Leitplanke und beschädigter dadurch sein Fahrzeug. So entstand an seinem Pkw ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt indes unbehelligt fort. Er konnte durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg am nächsten Tag ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt eine strafrechtliche Verfolgung wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. /pb

