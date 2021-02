Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Lastwagenfahrer überfallen, gibt es Zeugen?

Achern (ots)

Ein 52 Jahre alter Lastwagenfahrer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Opfer eines versuchten Raubes geworden - er wurde hierbei von drei noch unbekannten Tätern geschlagen und verletzt. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Überfallene kurz nach Mitternacht in der Von-Drais-Straße, gegenüber einer dortigen Autowerkstatt, eine Fahrpause eingelegt hatte, als seiner Aussage zufolge zwei Kleinwagen von hinten herangefahren kamen. Anschließend seien drei männliche Personen ausgestiegen, hätten sich als Polizisten ausgegeben und hätten den 52-Jährigen zum Verlassen seines Sattelzugs aufgefordert. Ferner hätte ihn das Trio aufgefordert, den Auflieger zu öffnen. Als er dies ablehnte, sei er von einem der Männer festgehalten und von einem anderen geschlagen und getreten worden. Unter einem Vorwand gelang es dem 52-Jährigen, sich in die Fahrerkabine seines Sattelzugs zu begeben und mit seinem Gefährt zu entkommen. Von einem Rasthof in Achern verständigte der Überfallene die Polizei. Bei einem der Kleinwagen könnte es sich um einem hellbraunen oder metallicbraunen Skoda mit deutscher Zulassung gehandelt haben. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen.

Zu den Verdächtigen liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

- Täter 1: circa 175 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt, kräftige Statur, dunkler Teint, möglicherweise Südländer, schwarze nach hinten gegelte Haare, Kinnbart, sprach deutsch, trug blaue Jeans und dunkle Jacke - Täter 2: etwas größer als Täter 1, etwa 40 Jahre alt, nicht so kräftig/dick, dunkler Teint, bekleidet mit blauer Jeans, dunkler Kapuze oder Mütze, ebenfalls südländisches Aussehen - Täter 3: circa 30 Jahre alt, rasierte oder kurze Haare, helle Hautfarbe, Jogginghose Farbe unbekannt, Jacke mit Kapuze Farbe unbekannt

/cw

