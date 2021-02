Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr A5- Fahrbahn gewechselt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am späten Dienstagmorgen auf der A5 in Richtung Karlsruhe auf der Höhe von Lahr. Ein Fahrzeugführer fuhr gegen 11:40 Uhr auf der Fahrbahn auf dem rechten der zwei Fahrbahnstreifen vor einem Lkw her. Im weiteren Verlauf lenkte der Pkw-Lenker seinen Wagen mittig zwischen beiden Fahrstreifen und blockierte dabei den flüssigen Verkehr. Hierbei soll der Fahrzeugführer wohl seine Geschwindigkeit erheblich verringert haben. Anschließend soll der Pkw-Lenker den linken Fahrstreifen für seine Fahrt gewählt haben. Dieses Fahrmanöver wollte offenbar der Lkw-Fahrer ausnutzen, um an dem Pkw-Lenker vorbeizufahren. Jedoch lenkte der Fahrzeugführer, während der Lkw an ihm vorbeifuhr, sein Fahrzeug erneut auf die rechte Fahrbahn und kollidiert mit dem Lastwagen. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Durch den Unfall kam es glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nach aktuellen Stand nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburgs unter der Telefonnummer: 0781 21- 4200 in Verbindung zu setzen. /kw

