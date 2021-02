Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau- Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schwanau (ots)

Am Dienstag kam es am späten Nachmittag in Nonnenweier zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounter in der Ottenheimer Straße. Die geschädigte Autofahrerin stellte gegen 17:10 Uhr fest, dass ihre braune Mercedes A-Klasse durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Personen die in diesem Zusammenhang Beobachtungen zu einem möglichen Unfallgeschehen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell