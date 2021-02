Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach- Scheibe eingeschlagen

Zell am Harmersbach (ots)

Am Dienstag wurde im Laufe des Nachmittags die Heckscheibe eines Fahrzeuges, das in der Straße "Ziegelfeld" abgestellt war, eingeschlagen. Der Schaden wurde um 17:45 Uhr durch einen Zeugen bemerkt, der das Firmenfahrzeug an diesem Tag nutze. Die linke Heckscheibe einer Doppeltür wurde mit einem unbekannten Gegenstand durch einen noch unbekannten Täter eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

