POL-OG: Achern - Mit einem Stein auf den Kopf

Achern (ots)

In Oberachern kam es am Dienstagabend gegen 21:25 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Vier junge Männer sollen einem 38-Jährigen mit einem Stein auf den Kopf geschlagen haben. Auslöser war offenbar, dass der Enddreißiger sich unerlaubterweise auf dem Privatgrundstück eines der Tatverdächtigen aufgehalten haben soll. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Achern verbracht. Da sich der Vorfall nach 20 Uhr abgespielt hatte, erwartet alle Beteiligte zusätzlich ein Nachspiel auf Grund des Verstoßes gegen die Coronaverordnung. /rv

