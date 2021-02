Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach- Sachbeschädigung an geparktem Auto

Gernsbach (ots)

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr wurde an einem im Felsenweg abgestellten Smart die Motorhaube und der rechte Außenspiegel mutwillig durch mehrere Personen beschädigt. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in Richtung S-Bahnhaltestelle "Gernsbach - Mitte". Die Beamten des Polizeirevier Gaggenau ermitteln jetzt wegen Sachbeschädigung an dem abgestellten Fahrzeug. /pb

