Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - E-Bike-Akku gestohlen

WelverWelver (ots)

Innerhalb der letzten 14 Tage wurde aus einer Garage an der Eilmser Straße ein E-Bike-Akku von einem Rad entwendet. Die Garage war wahrscheinlich nicht abgeschlossen. Die Täter hatten so leichtes Spiel. Am Fahrrad konnten keine Spuren festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

