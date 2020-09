Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Elten - Betrüger erbeuten fünfstellige Summe von 82-Jähriger

Emmerich-Elten (ots)

Dreiste Betrüger haben sich in der vergangenen Woche die Gutgläubigkeit einer 82-jährigen Frau aus Emmerich-Elten zu Nutzen gemacht. Bereits am Montag (24.08.2020) kontaktierte ein unbekannter männlicher Täter die 82-Jährige telefonisch und gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus.

Er konnte die Dame davon überzeugen einen vierstelligen Bargeldbetrag, den man angeblich auf Falschgeld kontrollieren wolle, von ihrem Konto abzuheben und diesen gegen 14:00 Uhr vereinbarungsgemäß einer Mittäterin zu übergeben.

Am selben Tag kontaktierte der männliche Täter die 82-Jährige erneut. Er konnte sie wiederum dazu bringen, einen weiteren Bargeldbetrag zur Kontrolle an einen seiner Kollegen auszuhändigen. Die Übergabe des zweiten, diesmal fünfstelligen Betrages, fand schließlich am Freitagnachmittag (28.08.2020) statt. Jedes Mal betonte der Anrufer, dass die 82-Jährige sich strafbar machen würde, falls sie jemandem von diesem Sachverhalt erzählen würde.

Erst am Montag (31.08.2020) vertraute die Dame sich ihrer Verwandtschaft an, die sofort die Polizei informierte.

Die Polizei rät:

- Wenn Sie einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter, der Polizei oder Staatsanwaltschaft erhalten, lassen Sie sich Namen und Rückrufnummer geben. Kontaktieren sie im Zweifel direkt die Bank oder die Behörde und lassen sich die Angaben des Anrufers bestätigen.

- Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten. (cp)

