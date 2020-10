Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Stationäre Blitzersäule durch Tritte beschädigt; Zeugen gesucht

Leimen (ots)

Bereits am Montagabend wurde die stationäre Blitzersäule, die in der Rohrbacher Straße aufgestellt ist, von einem Unbekannten beschädigt. Wie die Spurensicherung vor Ort ergab, muss der Unbekannte mehrfach gegen die Säule getreten haben, sodass eine Schutzvorrichtung brach. Der Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die Tatzeit dürfte zwischen 21-22 Uhr einzugrenzen sein. Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/1749-0.

