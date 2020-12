Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Taschendiebe

Bad SassendorfBad Sassendorf (ots)

Am Montag, gegen 15:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Schützenstraße zu einem Taschendiebstahl. Während des Einkaufs wurde ein 59-jähriger Mann aus Bad Sassendorf einmal angerempelt. In diesem Moment "wuselten" mehrere Personen um ihn herum. An der Kasse bemerkte er dann, dass sein Portemonnaie aus der Latztasche fehlte. Bargeld, Papiere und eine EC-Karte sind auf diesem Weg verschwunden. (lü)

