Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Abgelenkt

GesekeGeseke (ots)

Am Montag, um 10:05 Uhr, kam es auf der Störmeder Straße zu einem Unfall. Ein 84-jähriger Mann aus Geseke war mit seinem VW Golf stadteinwärts unterwegs. Aufgrund der tief stehenden Sonne wollte der Fahrer die Sonnenblende der Beifahrerseite einstellen um bessere Sicht zu haben. Dabei bemerkte er nicht, dass am Straßenrand in Fahrtrichtung ein Ford Focus abgestellt war. Der Golf prallte ungebremst auf den Ford. Dabei wurde der 84-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4000,- EUR geschätzt. (lü)

